Osterzauber in den Swarovski Kristallwelten

Die Swarovski Kristallwelten in Wattens, Tirol, bringen die Augen ihrer Besucher in den Osterferien zum Leuchten und laden von 27. März bis 12. April 2026 zu Tirols funkelndster Ostereiersuche ein. Mit einer Rätselrallye, dem offenen Kristallatelier und abwechslungsreichen Kinderworkshops versprechen die Kristallwelten täglich leuchtende Momente für Groß und Klein. Die „Krone“ bringt Sie als VIP in die Swarovski Kristallwelten.
Die Swarovski Kristallwelten in Wattens verwandeln sich zu Ostern in einen Ort voller strahlender Eindrücke. Rätselrallye, offenes Kristallatelier und kreative Workshops bieten abwechslungsreiche Aktivitäten für Familien und Besucher jeden Alters. Die Funken der Kristallwelten spiegeln sich in jeder Station wider: kunstvolle Installationen, inspirierende Wunderkammern und ein Außenbereich, der zum Entdecken einlädt.
Spaß für die ganze Familie
Während der gesamten Osterzeit wartet ein abwechslungsreiches Programm mit einer Rätselrallye, offenem Atelier und altersgerechten Workshops. Die Verbindung aus Kreativität und Erlebnis sorgt für einen lebendigen Ausflug für Groß und Klein. Zusätzlichen Spaß versprechen der vierstöckige Spielturm und das funkelnde Karussell. Kulinarische Akzente erwarten Sie im Restaurant Daniels Kristallwelten. Alle Programmdetails für strahlende Osterferien sowie die Anmeldung zu den Workshops finden Sie unter: www.kristallwelten.com/ostern
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht‘s möglich und bringt Sie zu den Swarovski Kristallwelten nach Tirol. Wir verlosen folgende tolle und exklusive Pakete
Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern auch noch 5x4 Tagestickets für die Swarovski Kristallwelten. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Reisezeit“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.