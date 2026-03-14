Osterzauber in den Swarovski Kristallwelten

Spaß für die ganze Familie

Während der gesamten Osterzeit wartet ein abwechslungsreiches Programm mit einer Rätselrallye, offenem Atelier und altersgerechten Workshops. Die Verbindung aus Kreativität und Erlebnis sorgt für einen lebendigen Ausflug für Groß und Klein. Zusätzlichen Spaß versprechen der vierstöckige Spielturm und das funkelnde Karussell. Kulinarische Akzente erwarten Sie im Restaurant Daniels Kristallwelten. Alle Programmdetails für strahlende Osterferien sowie die Anmeldung zu den Workshops finden Sie unter: www.kristallwelten.com/ostern