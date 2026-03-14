„Das Gesamtbild passt bei Rapid einfach nicht“

Nach Tischtennis-Skandal: Liu Jia tritt zurück!
„Glauben verloren“
Sonntag ist Hit-Tag in der heimischen Fußball-Bundesliga: Rapid macht sich nach dem letztwöchigen 1:0 in Wien erneut Hoffnungen auf einen Punktgewinn gegen Salzburg, muss diesmal auswärts ran. Heimo Pfeifenberger war bei beiden Klubs aktiv, analysierte vor dem Schlager die Lage. Der 59-Jährige sparte dabei nicht mit Kritik.
Für Rapid bestritt Heimo Pfeifenberger von 1988 bis 1992 142 Matches, schrammte zweimal am ÖFB-Cup-Titel vorbei. Bei RB Salzburg fungierte er von 2005 bis 2007 als Nachwuchs-Koordinator, sagt vor dem sonntägigen Hit über...
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