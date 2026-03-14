„Das Gesamtbild passt bei Rapid einfach nicht“

Sonntag ist Hit-Tag in der heimischen Fußball-Bundesliga: Rapid macht sich nach dem letztwöchigen 1:0 in Wien erneut Hoffnungen auf einen Punktgewinn gegen Salzburg, muss diesmal auswärts ran. Heimo Pfeifenberger war bei beiden Klubs aktiv, analysierte vor dem Schlager die Lage. Der 59-Jährige sparte dabei nicht mit Kritik.