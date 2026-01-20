Polizeigewerkschaft poltert wegen U-Ausschuss

Polizei „kein Prügelknabe“

„Was derzeit unter dem Deckmantel der ‘Aufklärung‘ betrieben wird, ist in Wahrheit eine öffentliche Vorverurteilung von Exekutivbediensteten, die rechtskonform und pflichtgemäß gehandelt haben“, heißt es in einem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt. Es sei zutiefst befremdlich und inakzeptabel, dass Abgeordnete mehrerer Parteien Kollegen öffentlich in Misskredit bringen und den Eindruck erwecken, Ermittlungsarbeit sei manipuliert oder bewusst verschleiert worden, heißt es darin weiter. Die Polizei sei schließlich kein Prügelknabe der Politik.