Hauser in Otepää-Verfolgung 23. – Sieg an Vittozzi

Lisa Hauser hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Otepää nach dem 20. Sprintrang in der 10-km-Verfolgung keine Verbesserung geschafft!
Nach insgesamt vier Fehlschüssen landete die Ex-Weltmeisterin an der 23. Stelle, Anna Gandler (6) wurde wie im Sprint 30., Tamara Steiner 44. (3) und Anna Andexer 50. (6). Den Sieg holte Verfolgungs-Olympiasiegerin Lisa Vittozzi aus Italien mit insgesamt zwei Strafrunden vor der Finnin Suvi Minkkinen (+26,2/1).
Viele Athleten hatten Probleme am Schießstand
Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid, der bei den Spielen drei Silber- und zwei Bronze-Medaillen gewonnen hatte, die 12,5 km Verfolgung mit einer Strafrunde nach 34:41,0 Minuten. Auf den Plätzen landeten der Franzose Emilien Jacquelin (5 Schießfehler) und Laegreids Landsmann Martin Uldal (5).
Viele Athleten hatten Probleme am Schießstand, keiner traf alle 20 Scheiben. Massive Schwierigkeiten hatten die einzigen zwei Österreicher im Bewerb. Fabian Müllauer wurde nach zehn Fehlschüssen 53., Patrick Jakob nach acht 60.
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