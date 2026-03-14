Hauser in Otepää-Verfolgung 23. – Sieg an Vittozzi

Viele Athleten hatten Probleme am Schießstand

Bei den Männern gewann der Norweger Sturla Holm Laegreid, der bei den Spielen drei Silber- und zwei Bronze-Medaillen gewonnen hatte, die 12,5 km Verfolgung mit einer Strafrunde nach 34:41,0 Minuten. Auf den Plätzen landeten der Franzose Emilien Jacquelin (5 Schießfehler) und Laegreids Landsmann Martin Uldal (5).