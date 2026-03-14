Boarder-Cross-Finale im Montafon mit ÖSV-Quintett!
Drama um Kobald
Ein ÖSV-Quintett hat sich für die Final-Session der Snowboard-Crosser am Sonntag im Montafon qualifiziert (11 Uhr)!
Bei den Männern sind neben Doppel-Olympiasieger Alessandro Hämmerle (4. der Qualifikation) auch Livigno-Bronze-Medaillengewinner Jakob Dusek (7.), Lukas Pachner (15.) und David Pickl (5. in der zweiten Quali) sowie bei den Frauen Pia Zerkhold (10.) mit dabei.
Die Steirerin Tanja Kobald brach sich am Freitag bei einem Trainingssturz das Schienbein und wurde im LKH Bludenz bereits operiert.
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