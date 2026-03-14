Nächster Dämpfer! Inter nur 1:1 gegen Atalanta

Boarder-Cross-Finale im Montafon mit ÖSV-Quintett!
Drama um Kobald
Inter Mailand hat im Meisterschaftskampf der italienischen Serie A den nächsten Dämpfer kassiert!
Der Tabellenführer musste sich am Samstag gegen Atalanta Bergamo daheim mit einem 1:1 zufriedengeben.
Esposito und Krstovic treffen
Es war nach der Derby-Niederlage gegen AC Milan der nächste Punktverlust. Pio Esposito hatte Inter in Führung gebracht (26.), Nikola Krstovic rettete den Gästen im lombardischen Duell einen Zähler (82.).
Inter weist acht Zähler Vorsprung auf Milan auf, das ein Spiel weniger ausgetragen hat. Atalanta bleibt Siebenter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.