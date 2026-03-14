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Nächster Dämpfer! Inter nur 1:1 gegen Atalanta

Fußball International
14.03.2026 17:19
Es sollte nicht sein mit einem Sieg für Marcus Thuram und Inter Mailand …
Es sollte nicht sein mit einem Sieg für Marcus Thuram und Inter Mailand …(Bild: AP/Antonio Calanni)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Inter Mailand hat im Meisterschaftskampf der italienischen Serie A den nächsten Dämpfer kassiert!

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Der Tabellenführer musste sich am Samstag gegen Atalanta Bergamo daheim mit einem 1:1 zufriedengeben.

Esposito und Krstovic treffen
Es war nach der Derby-Niederlage gegen AC Milan der nächste Punktverlust. Pio Esposito hatte Inter in Führung gebracht (26.), Nikola Krstovic rettete den Gästen im lombardischen Duell einen Zähler (82.).

Inter weist acht Zähler Vorsprung auf Milan auf, das ein Spiel weniger ausgetragen hat. Atalanta bleibt Siebenter.

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