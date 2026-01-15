Erster Zeuge:“Er war weiß wie ein Blatt Papier“

Interessant war die Feststellung des Baggerfahrers, dass er keine Verletzungen am Leichnam wahrgenommen habe, als dieser an ihm vorbeigetragen worden sei. „Er hat ausgeschaut, als würde er schlafen.“ Unklar ist bisher, wie es sein kann, dass kurz nach acht Uhr am 20. Oktober 2023 erste Berichte über das Ableben von Pilancek online waren, bevor die Polizei noch am Fundort aufgetaucht war. Neu war, dass neben dem Baggerfahrer auch zwei Lkw-Fahrer vor Ort waren, die wie auch der Baggerfahrer bis heute nicht einvernommen worden sind.