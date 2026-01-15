Vorteilswelt
Pilanacek-Ausschuss

Erster Zeuge:“Er war weiß wie ein Blatt Papier“

Innenpolitik
15.01.2026 10:18
Heute sind die Zeugen-Einvernahmen gestartet
Porträt von krone.at
Porträt von Petja Mladenova
Von krone.at und Petja Mladenova

Mit den Aussagen jener Personen, die unmittelbar mit dem Fund der Leiche von Christian Pilnacek befasst waren, hat am Donnerstag der parlamentarische Untersuchungsausschuss zu den Ermittlungen nach dem Tod des früheren Justiz-Sektionschefs seine Arbeit aufgenommen. Der Baggerfahrer hatte einige spannende Details zu erzählen.

Zum Auftakt wurde der Baggerfahrer befragt, der den Leichnam am 20. Oktober 2023 in einem Seitenarm der Donau im niederösterreichischen Rossatz (Bezirk Krems) entdeckt hatte. Der Mann hat seinen Bagger wie jeden Tag um 6 Uhr früh gestartet und getankt. Danach ist er zur Baustelle in unmittelbarer Nähe des Fundortes gefahren.

„Stiller Alarm bei der Feuerwehr, sonst wäre jeder gekommen“
Er habe die im Wasser mit dem Gesicht nach oben treibende Leiche aus dem Augenwinkel erblickt. „Er war extrem weiß, wie ein Blatt Papier. Ich bin selber bei der Feierwehr. Ich kenne das. Für mich war klar, dass ich nicht selber ins kalte Wasser steigen kann“, so der Mann. Er habe die Polizei gerufen und später einen „stillen Alarm“ bei der Feuerwehr abgesetzt – stillen Alarm deswegen, um nicht das ganze Dorf in Aufruhr zu versetzen. Wenn Sirenen zu hören gewesen wären, „wäre so ziemlich jeder dahergekommen“.

Das Medieninteresse war am Beginn sehr groß
Interessant war die Feststellung des Baggerfahrers, dass er keine Verletzungen am Leichnam wahrgenommen habe, als dieser an ihm vorbeigetragen worden sei. „Er hat ausgeschaut, als würde er schlafen.“ Unklar ist bisher, wie es sein kann, dass kurz nach acht Uhr am 20. Oktober 2023 erste Berichte über das Ableben von Pilancek online waren, bevor die Polizei noch am Fundort aufgetaucht war. Neu war, dass neben dem Baggerfahrer auch zwei Lkw-Fahrer vor Ort waren, die wie auch der Baggerfahrer bis heute nicht einvernommen worden sind.

Hafenecker war wegen technischer Panne kurzfristig in Dauerschleife gefangen
ÖVP will „Fakten statt Spekulationen“ 
Der Vize-Fraktionschef der ÖVP, Jakob Grüner, betonte den Anspruch des Ausschusses, sich an überprüfbaren Tatsachen zu orientieren. „Fakten statt Spekulationen“ müsse der Zugang sein, sagte Grüner. Der Untersuchungsausschuss sei weder ein Ermittlungsorgan noch eine Sonderkommission, sondern habe parlamentarische Aufklärungsarbeit zu leisten. Pilnacek sei ganz offensichtlich ertrunken, ein Fremdverschulden habe bislang nicht festgestellt werden können, bekräftigt er die Linie der ÖVP.

Baggerfahrer für FPÖ „wichtige Schlüsselfigur“
Deutlich kritischer äußerte sich FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker. Er warf erneut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) vor, den rund 1200 Seiten umfassenden ersten Bericht zurückzuhalten. Der befragte Baggerfahrer sei aus Sicht der FPÖ eine „wichtige Schlüsselfigur“, bislang sei er jedoch weder von der Polizei noch von der Justiz einvernommen worden. Auch der Feuerwehrmann, der an der Bergung des Leichnams beteiligt war, sei nicht von der zuständigen Staatsanwaltschaft Krems, sondern erst später von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt befragt worden.

Hafenecker war wegen technischer Panne kurzfristig in Dauerschleife gefangen
SPÖ will Vertrauen der Bevölkerung stärken
Die Grünen erhoffen sich von den Befragungen neue Erkenntnisse zu aus ihrer Sicht bestehenden Mängeln bei den Ermittlungen nach dem Auffinden der Leiche. Fraktionsmitglied Nina Tomaselli sprach von „vielen Fehlern“, darunter eine unzureichende Absicherung des Fundorts und eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Leichenbeschau. Zu klären sei die Frage, ob es sich um mangelnden Willen oder mangelnde Fähigkeiten gehandelt habe.

Auch SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer unterstrich den Charakter des Untersuchungsausschusses als politisches Kontrollorgan. Man gehe unvoreingenommen an die Arbeit heran, sagte Krainer. Sollten sich Versäumnisse bei Polizei oder Staatsanwaltschaft zeigen, werde sich die SPÖ für Reformen einsetzen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Ermittlungsbehörden zu stärken.

NEOS auf der Suche nach „System Pilnacek“
Für die NEOS erklärte Sophie Wotschke, es gehe nicht um „Polittheater“, sondern um die Klärung, ob es im sogenannten „System Pilnacek“ zu politischer Einflussnahme gekommen sei und ob eine solche auch die Ermittlungen zu seinem Tod betroffen habe. In den heutigen Befragungen sollten unter anderem Fragen geklärt werden, warum Pilnaceks Mobiltelefon nicht sichergestellt worden sei und weshalb früh von Suizid gesprochen worden sei.

Wotschke kündigte zudem an, den Fokus auf die Rolle des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) zu richten, der laut Angaben seines Anwalts bereits vor der öffentlichen Bekanntgabe über den Tod Pilnaceks informiert gewesen sei.

Auch Feuerwehrmann und Polizist geladen
Neben dem Baggerfahrer und dem Feuerwehrmann ist am Donnerstag auch ein Polizist als Auskunftsperson geladen, der am Fundort anwesend war. Der von der FPÖ initiierte Untersuchungsausschuss arbeitet die Ereignisse rund um den Tod Pilnaceks chronologisch auf. Politisch prominente Personen sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt befragt werden. Insgesamt sind 21 Sitzungen bis zum 2. Juli vorgesehen, die nächsten Termine finden am 28. und 29. Jänner statt.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
