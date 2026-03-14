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Beim Spielen verletzt

Albtraum in Infrarotkabine: 8-Jährige eingeklemmt!

Tirol
14.03.2026 17:43
Das Mädchen wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Das Mädchen wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein eigentlich harmloser Moment endete für ein achtjähriges Kind in Tirol mit dem Schrecken! Das Mädchen wurde beim Spielen in einer Infrarotkabine zwischen elektrisch verstellbarem Sitz und Holzvertäfelung eingeklemmt. Die Kleine musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

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Die Achtjährige kletterte am Samstag im privaten Umfeld im Raum Schwaz hinter einen elektrisch verstellbaren Sitz einer Infrarotkabine. Dabei betätigte sie unbeabsichtigt den Schalter, wodurch der Sitz nach hinten fuhr und den Kopf des Kindes zwischen Sitz und Holzvertäfelung einklemmte.

Oma und Tante leisteten sofort Erste Hilfe
Die Großmutter und die Tante hörten die Hilferufe des Mädchens und reagierten sofort. Mit schnellen Handgriffen gelang es ihnen, das Kind zu befreien und Erste Hilfe zu leisten.

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Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Notarzthubschrauber alarmiert. Das verletzte Mädchen wurde umgehend in die Klinik nach Innsbruck geflogen. „Über den genauen Verletzungsgrad und den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes gibt es derzeit keine offiziellen Angaben“, heißt es seitens der Polizei.

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