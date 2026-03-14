Albtraum in Infrarotkabine: 8-Jährige eingeklemmt!

Ein eigentlich harmloser Moment endete für ein achtjähriges Kind in Tirol mit dem Schrecken! Das Mädchen wurde beim Spielen in einer Infrarotkabine zwischen elektrisch verstellbarem Sitz und Holzvertäfelung eingeklemmt. Die Kleine musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Die Achtjährige kletterte am Samstag im privaten Umfeld im Raum Schwaz hinter einen elektrisch verstellbaren Sitz einer Infrarotkabine. Dabei betätigte sie unbeabsichtigt den Schalter, wodurch der Sitz nach hinten fuhr und den Kopf des Kindes zwischen Sitz und Holzvertäfelung einklemmte.
Oma und Tante leisteten sofort Erste Hilfe
Die Großmutter und die Tante hörten die Hilferufe des Mädchens und reagierten sofort. Mit schnellen Handgriffen gelang es ihnen, das Kind zu befreien und Erste Hilfe zu leisten.
Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde ein Notarzthubschrauber alarmiert. Das verletzte Mädchen wurde umgehend in die Klinik nach Innsbruck geflogen. „Über den genauen Verletzungsgrad und den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes gibt es derzeit keine offiziellen Angaben“, heißt es seitens der Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.