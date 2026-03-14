Albtraum in Infrarotkabine: 8-Jährige eingeklemmt!

Ein eigentlich harmloser Moment endete für ein achtjähriges Kind in Tirol mit dem Schrecken! Das Mädchen wurde beim Spielen in einer Infrarotkabine zwischen elektrisch verstellbarem Sitz und Holzvertäfelung eingeklemmt. Die Kleine musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.