Meterhohe Flammen schlugen aus dem Schlafzimmer

Brandherd aufgespürt

Die Löschtrupps verhinderten über einen Hubsteiger einerseits, dass sich das Feuer auf dem Dach des Hauses ausbreitete. Andererseits konnten Feuerwehrleute rasch den Brandherd im Inneren des Gebäudes lokalisieren und eindämmen.

Hausbewohner im Spital

Da die Hausbewohner bei ihrer Flucht aus den brennenden Räumen Rauch eingeatmet hatten, wurden sie von den Rettungskräften zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Derweil spürte die Feuerwehr Glutnester mittels Wärmekamera auf und löschte sie ab. Die Brandursache wird jetzt von Ermittlern der Polizei untersucht.