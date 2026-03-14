Meterhohe Flammen schlugen aus dem Schlafzimmer

Wohl im Schlaf überrascht wurden die Bewohner eines Hauses in Traiskirchen, Bezirk Baden (NÖ), von einem Feuer im Dachgeschoß. Noch im Pyjama konnte sich das Ehepaar ins Freie retten.
Der Brand dürfte kurz vor 3 Uhr in der Nacht ausgebrochen sein. Als die alarmierte Feuerwehr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits meterhohe Flammen aus dem Fenster eines Schlafzimmers im Dachgeschoß des Hauses. Die Bewohner hatten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Das ältere Ehepaar fand bis zum Eintreffen der Rettung bei Nachbarn Unterschlupf.
Brandherd aufgespürt
Die Löschtrupps verhinderten über einen Hubsteiger einerseits, dass sich das Feuer auf dem Dach des Hauses ausbreitete. Andererseits konnten Feuerwehrleute rasch den Brandherd im Inneren des Gebäudes lokalisieren und eindämmen.
Hausbewohner im Spital
Da die Hausbewohner bei ihrer Flucht aus den brennenden Räumen Rauch eingeatmet hatten, wurden sie von den Rettungskräften zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Derweil spürte die Feuerwehr Glutnester mittels Wärmekamera auf und löschte sie ab. Die Brandursache wird jetzt von Ermittlern der Polizei untersucht.
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