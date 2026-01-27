„Mister Planai“ und seine letzte Show im Flutlicht

„Unser Kapital ist der Schnee“

Stolze zwei Millionen Gäste zählt man bei allen Unternehmen, die im Planai-Reich eingegliedert sind, pro Jahr. „Aber im Winter ist unser Kapital natürlich der Schnee“, sagt Bliem. „Klar, dass der Klimawandel alles verändert hat. Als ich 2014 bei uns die Stabstelle ,Energie- und Umweltmanagement’ eingeführt habe, haben mich viele belächelt. Vielleicht sogar die gleichen Leute, die gesagt haben, dass ich die Planai an die Wand fahre, als ich nach der Ski-WM die Hochwurzen-Gipfelbahn in Angriff genommen habe. Aber heuer könnten wir selbst auf 2000 Meter nicht auf natürlichem Schnee Ski fahren.“ Stolze 780 Schneekanonen und Schneelanzen sind deshalb auf Planai und Hochwurzen im Einsatz. Die Rennpiste in Schladming hat so eine Unterlage von stolzen 1,20 Meter Schnee.