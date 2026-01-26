Schlechtestes Ergebnis | Für Watschen herhalten

Das schlechteste Ergebnis. Politiker, die jahrzehntelang außerordentliche Erfolge feiern – sie kann man längst an einer Hand abzählen. Das Jahrtausend war noch jung, als Matthias Stadler von der SPÖ 2004 das Amt des Bürgermeisters von St. Pölten übernahm. Um es danach stets mit Wahlergebnissen weit über 50 Prozent zu verteidigen. Seine eindrucksvollen Ergebnisse erzielte Stadler unter den verschiedensten SPÖ-Bundesparteiobleuten – von Alfred Gusenbauer über Werner Faymann bis Pamela Rendi-Wagner. Mittlerweile führt Andreas Babler, ehedem selbst Bürgermeister einer niederösterreichischen Stadt (des wesentlich kleineren Traiskirchen), die Bundespartei. Matthias Stadler fuhr bei seinem fünften Antritt zu Wahlen am vergangenen Sonntag das mit Abstand schlechteste Ergebnis ein.
Für Watschen herhalten. Mit nur noch 42,5 Prozent verfehlte Matthias Stadler die wieder angepeilte Absolute bei weitem. Offenbar habe er nicht mobilisieren können, analysiert Polit-Professor Peter Filzmaier den verheerenden Absturz des roten Amtsverteidigers. Da hat er sicher recht. Natürlich kann es nicht die Bundespolitik allein gewesen sein. Aber die vielen grantigen österreichischen Wähler haben 2026 kaum Gelegenheit, ihre Unzufriedenheit mit der Bundespolitik zum Ausdruck zu bringen. Sie müssen dafür die einzigen zwei fixen Wahlgänge nützen: Vergangenen Sonntag in St. Pölten, im Frühsommer oder Herbst in der Stadt Graz. Da müssen eben die verfügbaren Stellvertreter wie der St. Pöltner Erfolgsbürgermeister für die Watschen herhalten, die anderen zugedacht wären.
Kommen Sie gut durch den Dienstag!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.