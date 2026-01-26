Schlechtestes Ergebnis | Für Watschen herhalten

Für Watschen herhalten. Mit nur noch 42,5 Prozent verfehlte Matthias Stadler die wieder angepeilte Absolute bei weitem. Offenbar habe er nicht mobilisieren können, analysiert Polit-Professor Peter Filzmaier den verheerenden Absturz des roten Amtsverteidigers. Da hat er sicher recht. Natürlich kann es nicht die Bundespolitik allein gewesen sein. Aber die vielen grantigen österreichischen Wähler haben 2026 kaum Gelegenheit, ihre Unzufriedenheit mit der Bundespolitik zum Ausdruck zu bringen. Sie müssen dafür die einzigen zwei fixen Wahlgänge nützen: Vergangenen Sonntag in St. Pölten, im Frühsommer oder Herbst in der Stadt Graz. Da müssen eben die verfügbaren Stellvertreter wie der St. Pöltner Erfolgsbürgermeister für die Watschen herhalten, die anderen zugedacht wären.