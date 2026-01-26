Verbote und Verfolgung ließen sie nicht verstummen

Zum internationalen Holocaust-Gedenktag am Dienstag, 27. Jänner, laden GrazMuseum und Kunstuniversität Graz ab 19 Uhr zu einem besonderen Liederabend mit Werken, verfolgter, vertriebener und ermordeter Komponistinnen. Dazu kommen eine Führung durch die Ausstellung und ein Vortrag.
Die meisten von ihnen sind heute vergessen, nur wenige werden nach und nach wiederentdeckt. Umso wichtiger ist es, dass die Kunstuniversität und das GrazMuseum gerade jenen Komponistinnen und Schriftstellerinnen, die in den 1930er- und 1940er-Jahren aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Zugehörigkeit und ihrer Gesinnung verfolgt, vertrieben oder in den Konzentrationslagern umgebracht wurden, am 27. Jänner – dem Tag des internationalen Holocaust-Gedenkens – einen Abend im GrazMuseum widmen.
Würdigung für Komponistinnen
Lehrende und Studierende des Instituts für Gesang werden ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Verboten – vertrieben – nicht verstummt. Lieder verfemter Komponistinnen“ Stücke und Texte von Rosy Geiger-Kullmann, Vally Weigl, Henriëtte Bosmans, Ilse Weber, Vítězslava Kaprálová und Ruth Schonthal zu Gehör bringen. Dazu kommen noch Lieder von der 1954 geborenen Ella Milch-Sheriff, einer Vertreterin der zweiten Generation, in denen das Familienschicksal Eingang gefunden hat.
Eingeleitet wird das Konzert um 18.30 Uhr durch einen kurzen Vortrag von Lisa Fischer, die über „Komponistinnen im Exil“ sprechen wird.
Spezial-Führung durch die Dauerausstellung
Bereits um 17 Uhr steht eine Spezialführung durch die Dauerausstellung „360 Graz. Eine Geschichte der Stadt“ auf dem Programm, die sich anhand von Objekten und Bildern mit der Zeit vom „Anschluss“ im März 1938 bis zum Ende des Nationalsozialismus im Mai 1945 auseinandersetzt.
