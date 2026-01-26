Verbote und Verfolgung ließen sie nicht verstummen

Die meisten von ihnen sind heute vergessen, nur wenige werden nach und nach wiederentdeckt. Umso wichtiger ist es, dass die Kunstuniversität und das GrazMuseum gerade jenen Komponistinnen und Schriftstellerinnen, die in den 1930er- und 1940er-Jahren aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer Zugehörigkeit und ihrer Gesinnung verfolgt, vertrieben oder in den Konzentrationslagern umgebracht wurden, am 27. Jänner – dem Tag des internationalen Holocaust-Gedenkens – einen Abend im GrazMuseum widmen.