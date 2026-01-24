Vorteilswelt
Lifeless on the street

Mysterious death of 25-year-old man poses a puzzle

Nachrichten
24.01.2026 14:49
The victim was found lifeless on the street – the homicide squad is investigating.
The victim was found lifeless on the street – the homicide squad is investigating.(Bild: Zwefo)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Christine Steinmetz
Von Mark Perry und Christine Steinmetz

The mysterious death of a 25-year-old man in Lower Austria has left the police baffled. The young man was found lifeless on the street in Leopoldsdorf near Vienna in the early hours of Saturday morning. The homicide squad is investigating.

0 Kommentare

The man was discovered on the street near a gas station at around 4 a.m. By that time, it was already too late to help the 25-year-old Austrian. According to information from "Krone," the young man had injuries to his head and neck.

Injuries pose a mystery
The injuries do not allow for clear conclusions about what happened – the police cannot rule out foul play, and although a hit-and-run accident or a fatal fall are unlikely, they have not been definitively ruled out.

Due to the puzzling circumstances, an autopsy was ordered to clarify whether a violent crime had been committed. The homicide squad of the State Criminal Police Office has taken over the investigation for the time being.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

