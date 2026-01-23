Menschenrechte: Österreich muss weiter nachbessern

Auch sprachen sich einige Staaten für die Verbesserung von Haftbedingungen sowie für Maßnahmen in den Bereichen Religions- und Pressefreiheit, Inklusion oder beim Kampf gegen Antisemitismus und Hassrede aus. Außerdem wurde Österreich zur Ratifizierung von Zusatzprotokollen und internationalen Verträgen aufgerufen, die die Verbesserung von Rechten von Wanderarbeiterinnen und -arbeitern und Kindern sicherstellen sollen. Volksanwalt Bernhard Achitz sieht hier dringenden Handlungsbedarf.