Österreich hat Aufholbedarf bei Menschenrechten

Der „Universal Periodic Reviews“ (UPR) der UNO findet alle vier bis fünf Jahre statt. Im Herbst 2025 folgt der Staatenbericht Österreichs, im Frühjahr 2026 dann eine Sitzung des Menschenrechtsrats, bei der die UNO-Mitgliedsstaaten Empfehlungen an Österreich richten werden. Diese kann der Staat annehmen oder ablehnen. „Nicht sehr erfreulich“ sei der vergangene dritte Zyklus gewesen, meinte Horn: Nur in acht Prozent der Empfehlungen, die Österreich angenommen hat, gebe es einen maßgeblichen Fortschritt. In weiteren 45 Prozent sei ein grundsätzlicher Fortschritt, in 47 Prozent gar kein Fortschritt sichtbar. „In manchen Bereichen wie zum Beispiel der Inklusion müssen wir sogar von Rückschritten ausgehen“, so Horn. Als Positivbeispiel nannte Amnesty-International-Geschäftsführerin Shoura Zehetner-Hashemi die Einrichtung der Ermittlungsstelle gegen Polizeigewalt.