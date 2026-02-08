Vorteilswelt
Herzschlagfinale

Malinin führt USA im Eiskunstlauf-Krimi zum Sieg

Olympia
08.02.2026 23:15
Ilia Malinin
Ilia Malinin(Bild: AFP/ANTONIN THUILLIER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Angeführt von Superstar Ilia Malinin hat das US-Eiskunstlaufteam die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien geholt. 

Der Topfavorit setzte sich in einem Herzschlagfinale um den Olympiasieg gegen Japan durch. Die USA kamen in Mailand auf 69 Punkte, Japan auf 68 Zähler. Die Nordamerikaner gewannen wie schon 2022 in Peking Gold, damals profitierten sie nachträglich von einer positiven Dopingprobe der Russin Kamila Walijewa. Italien wurde mit 60 Punkten Dritter.

(Bild: EPA/WU HAO)

Der 21-jährige Malinin zeigte als vorletzter Läufer die beste Kür der Männer – allerdings blieb er nicht ohne Fehler. Vor der Männer-Kür lagen die USA und Japan noch gleichauf. Im Kurzprogramm hatte Malinin einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Mehr als zehn Punkte betrug der Rückstand des Wunderkinds aufgrund von mehreren Fehlern auf den Japaner Yuma Kagiyama. In der Kür holte Malinin für sein Team die maximale Punktzahl, obwohl Kagiyamas Landsmann Shun Sato nahezu fehlerfrei lief.

