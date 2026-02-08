Malinin führt USA im Eiskunstlauf-Krimi zum Sieg

Der 21-jährige Malinin zeigte als vorletzter Läufer die beste Kür der Männer – allerdings blieb er nicht ohne Fehler. Vor der Männer-Kür lagen die USA und Japan noch gleichauf. Im Kurzprogramm hatte Malinin einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Mehr als zehn Punkte betrug der Rückstand des Wunderkinds aufgrund von mehreren Fehlern auf den Japaner Yuma Kagiyama. In der Kür holte Malinin für sein Team die maximale Punktzahl, obwohl Kagiyamas Landsmann Shun Sato nahezu fehlerfrei lief.