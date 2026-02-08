Malinin führt USA im Eiskunstlauf-Krimi zum Sieg

Angeführt von Superstar Ilia Malinin hat das US-Eiskunstlaufteam die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Italien geholt.
Der Topfavorit setzte sich in einem Herzschlagfinale um den Olympiasieg gegen Japan durch. Die USA kamen in Mailand auf 69 Punkte, Japan auf 68 Zähler. Die Nordamerikaner gewannen wie schon 2022 in Peking Gold, damals profitierten sie nachträglich von einer positiven Dopingprobe der Russin Kamila Walijewa. Italien wurde mit 60 Punkten Dritter.
Der 21-jährige Malinin zeigte als vorletzter Läufer die beste Kür der Männer – allerdings blieb er nicht ohne Fehler. Vor der Männer-Kür lagen die USA und Japan noch gleichauf. Im Kurzprogramm hatte Malinin einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Mehr als zehn Punkte betrug der Rückstand des Wunderkinds aufgrund von mehreren Fehlern auf den Japaner Yuma Kagiyama. In der Kür holte Malinin für sein Team die maximale Punktzahl, obwohl Kagiyamas Landsmann Shun Sato nahezu fehlerfrei lief.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.