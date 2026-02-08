„Partygott“ Jonas Müller: „Endlich habe ich sie!“

Gleirscher konnte zumindest über eine „eindeutige Steigerung“ berichten, nach zwei Läufen war er Sechster gewesen. Der Halbzeitsiebente Kindl verlor noch einen Rang. „Ich bin volles Risiko gegangen, es hat sich aber nicht ausgezahlt. Aufgrund des Trainings ist es noch einmal mehr bitter, weil ich gewusst habe, dass ich um die Medaille mitfahren kann, aber es war nicht gut genug“, resümierte der Tiroler. Im Doppelsitzer hat er allerdings noch eine weitere Medaillenchance. „Abhaken und voll aufs Doppel konzentrieren“, gab er als Devise aus.