„Partygott“ Jonas Müller: „Endlich habe ich sie!“

Jonas Müller durfte bei seiner Olympia-Premiere – 2022 hatte er die Quali verpasst – über den größten Erfolg seiner Karriere jubeln. „Endlich habe ich sie, es war die richtige Entscheidung, dass ich vor drei Jahren nicht aufgehört habe“, betonte der „Silberne“ nach der Siegerehrung.
Es sei das „Highlight“ einer „gewaltigen“ Saison. Dem verpassten Olympiasieg trauerte er überhaupt nicht nach. „Viermal Bahnrekord, er (Max Langenhan, Anm.) ist verdienter Olympiasieger. Ich bin mit Silber so zufrieden und könnte nicht glücklicher sein. Es ist mir ziemlich egal, dass der Lauf nicht ganz perfekt war.“
Müller „froh, dass es vorbei ist“
Im Jänner hatte Müller zum dritten Mal in Folge bei der Europameisterschaft triumphiert. In früheren Jahren hatte er auch schon auf WM-Ebene mit dem Sprint-Triumph 2019 in Winterberg und dem Einsitzer-Erfolg 2023 in Oberhof große Erfolge feiern dürfen. „Ich freue mich jetzt, dass es vorbei ist und auf das Österreichhaus, ein paar Bier trinken, feiern“, gab Müller zu Protokoll.
Mit ihm jubelten seine Teamkollegen, obwohl sie aufgrund ihrer eigenen Performance keinen Grund zur Freude hatten. Nico Gleirscher als Fünfter und Kindl als Achter blieben im Eiskanal „Eugenio Monti“ hinter den Erwartungen zurück.
Gleirscher konnte zumindest über eine „eindeutige Steigerung“ berichten, nach zwei Läufen war er Sechster gewesen. Der Halbzeitsiebente Kindl verlor noch einen Rang. „Ich bin volles Risiko gegangen, es hat sich aber nicht ausgezahlt. Aufgrund des Trainings ist es noch einmal mehr bitter, weil ich gewusst habe, dass ich um die Medaille mitfahren kann, aber es war nicht gut genug“, resümierte der Tiroler. Im Doppelsitzer hat er allerdings noch eine weitere Medaillenchance. „Abhaken und voll aufs Doppel konzentrieren“, gab er als Devise aus.
Ein bisschen mitfeiern mit Müller stand aber zuvor noch auf dem Programm. „Bei uns gönnt jeder jedem alles, wir arbeiten brutal gut zusammen. Jonas hat sich das voll verdient“, sagte Kindl. Gleirscher fügte hinzu, dass man „Partygott“ Müller „heute hochleben lassen“ werde. „Er hat sein Ding voll durchgezogen, das war ganz große Show, seine ganze Saison war megacool.“
