Hubert Fella holt sich Platz 3 im Dschungelcamp

Die erste Entscheidung im großen Dschungel-Finale ist gefallen: Hubert Fella wurde von den Fans der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf Platz 3 gewählt. Aber wer wird nun Dschungelkönig? Gil Ofarim oder Samira Yavuz?
Zwar sei er stolz, auf Platz 3 gelandet zu sein, verriet Hubert nach seinem Dschungel-Aus. Ein bisschen Wehmut sei aber dennoch dabei – vor allem deshalb, weil die Dschungelkrone jetzt eigentlich zum Greifen nah war.
Wer seiner Meinung nach Dschungelkönigin wird? „Samira!“, war er sich sicher.
Höllische Prüfung für Gil
Bevor am Sonntagabend die Entscheidung um die Dschungelkrone fiel, mussten die drei Finalisten noch einmal in je einer letzten Dschungelprüfung antreten. „Nicht sehen“, „Nicht sprechen“ und „Nicht hören“ hieß es für Gil, Hubert und Samira zum Abschluss.
Und vor allem die Finalprüfung für Gil hatte es buchstäblich in sich: Vier Stationen, vier „Hell Holes“, vier Mal tief reinlangen, während der Dschungel beschloss, es ihm so unangenehm wie möglich zu machen.
Pro Runde hatte Gil genau 60 Sekunden Zeit, um in Kästen vor sich einen Stern abzuschrauben, während sich der Plexiglas-Helm um seinen Kopf mit allem füllte, was krabbelt, zappelt und definitiv nicht zur Wohlfühlzone gehört.
Doch egal ob Mehlwürmer, Kakerlaken, Skorpione, Riesenkakerlaken oder Schlangen: Gil blieb ruhig und drehte einen Stern nach dem anderen in dem „Hell Hole“ ab.
Auch als es am Ende hieß, noch 60 Sekunden zwischen den Reptilien auszuharren, verlor Gil die Nerven nicht: Fünf von fünf möglichen Sternen wanderten in den Beutel und damit Vorspeisen fürs Camp, ein persönlicher Drink und ein exklusives Goodie für ihn selbst.
Kamelhoden und Wildschwein-Anus für Hubert
Dann musste Hubert zu seiner allerletzten Prüfung antreten. Für ihn gab es gleich fünf Gänge, aber auch fünfmal die Wahl zwischen Genuss und garantiertem Brechreiz: jeder Teller eine Mutprobe, jede Minute ein Duell zwischen Mageninhalt und Willenskraft.
Hubert kaute, was das Zeug hielt, und schluckte glibberige Fischaugen tapfer hinunter. Danach ging es mit Kamelhoden weiter. Auch da langte Hubert kräftig zu, doch die Zeit war gegen ihn. Beim Wildschwein-Anus legte Hubert schließlich einen Gang zu – und verputzte das Ekel-Dessert noch vor dem Ablauf der Zeit.
Wie lief‘s mit den pürierten Ochsenfroschschenkeln? Ein großer Schluck, ein gequälter Blick, dann war das Glas leer. Gang fünf: Krokodilszunge. Hubert kaute, hustete, kämpfte. Die Sekunden tickten, der Magen rebellierte. Und dann: geschafft! Am Ende holte Hubert vier von fünf möglichen Sternen, also drei Hauptgerichte fürs Camp und ein persönlicher Drink für sich selbst.
Samira schimpfte: „Ihr seid so kacke, ey!“
Am Ende hieß es auch für Samira: Antritt zur allerletzten Dschungelprüfung! Sechs Minuten, sechs enge, düstere Kammern, fünf Sterne – und überall neue fiese Überraschungen: Spinnen, Ameisen, Kakerlaken, Schlangen, Krokodile oder üble Fleisch- und Fischabfälle – ein wahrer Albtraum, der da auf Samira wartete.
Doch Samira kämpfte sich durch die Schlangen durch und kam in Kammer eins erstaunlich ruhig und flink voran. Bei Kammer zwei sah die Sache schon ein bisschen anders aus: 50 Spinnen warteten hier auf Samira. Die kreischte in bester Ariel-Manier los und schimpfte: „Ihr seid so kacke, ey!“ Doch dann fokussierte sich Samira mit einem Mantra: „Stern, Stern, Stern“, sagte sie sich vor – und überwand ihre Ängste!
Doch schon wartete die nächste tierische Hürde: Mehlwürmer, Kakerlaken, Heuschrecken – und noch einige Krabbeltiere mehr. Aber Samira blieb konzentriert, kämpfte sich Kammer für Kammer weiter. Und so sprang sie noch vor Ablauf der Zeit glücklich aus der sechsten Kammer und das mit einem vollen Beutel. Ergebnis: fünf Sterne!
Das allerletzte Abendmahl
14 Sterne konnten sich Samira, Gil und Hubert erkämpfen. Für jeden der Finalisten gab es also sein Lieblings-Drei-Gänge-Menü inklusive Getränk. Samira und Gil, die fünf Sterne erspielt hatten, bekamen sogar noch eine kleine persönliche Überraschung dazu.
Am festlich gedeckten Tisch mitten im Dschungel stießen Samira, Gil und Hubert mit alkoholfreiem Bier, Fanta Zero und Weißwein auf die Dschungelzeit an. „Dass wir es so weit geschafft haben“, strahlte Hubert. „Ich kann das nicht glauben“, stimmte Samira ein. „Und da ist auch Salz und Pfeffer!“
Dann wurde geschmaust, was das Zeug hält. Gil freute sich über Bruschetta, Hubert über einen Krabbencocktail und Samira über Tomate und Mozzarella. Es folgten Steak und Schnitzel für die Männer sowie Nudeln mit cremiger Tomatensauce, Hühnchen und ganz viel Käse für Samira. Zum Dessert gab es für Hubert und Samira Tiramisu und für Gil einen New York Cheesecake. Ein perfekter kulinarischer Abschluss eines aufregenden Dschungelcamp-Abenteuers!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.