Hubert Fella holt sich Platz 3 im Dschungelcamp

Doch Samira kämpfte sich durch die Schlangen durch und kam in Kammer eins erstaunlich ruhig und flink voran. Bei Kammer zwei sah die Sache schon ein bisschen anders aus: 50 Spinnen warteten hier auf Samira. Die kreischte in bester Ariel-Manier los und schimpfte: „Ihr seid so kacke, ey!“ Doch dann fokussierte sich Samira mit einem Mantra: „Stern, Stern, Stern“, sagte sie sich vor – und überwand ihre Ängste!