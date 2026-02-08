Warum die UEFA wieder in Salzburg vorbeischaute

Großes Rahmenprogramm wartet

Dabei wurden einmal mehr Parteien verschiedener Fachbereiche zusammengebracht: vom FC Red Bull Salzburg über den Tourismusverband bis zur Stadt Salzburg. Schließlich ist der Super Cup mehr als nur ein Spiel. Viel Rahmenprogramm wartet. Im vergangenen Jahr gab es rund um die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Tottenham im italienischen Udine etwa ein Fan-Festival auf einem großen Platz in der Innenstadt. Ähnliches dürfte mitten in der Festspielzeit auch in Salzburg über die Bühne gehen.