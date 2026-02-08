Vorteilswelt
Große gemeinsame Pläne

Warum die UEFA wieder in Salzburg vorbeischaute

Salzburg
08.02.2026 20:30
Die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim rückt im August 2026 europaweit in den Fokus.
Die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim rückt im August 2026 europaweit in den Fokus.(Bild: APA/KRUGFOTO)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

In der vergangenen Woche bekam der FC Red Bull Salzburg und die Stadt einmal mehr hochrangigen Besuch vom europäischen Fußballverband. Mehrere Parteien vertieften die Planungen für das größte Spiel in Österreich seit der Europameisterschaft 2008. Das Ziel ist ambitioniert, aber ganz klar. 

Noch verbleiben rund sechs Monate bis zum Anpfiff der Partie um den UEFA-Super-Cup am 12. August 2026. Das Aufeinandertreffen zwischen dem Champions League-Sieger und dem Gewinner der Europa League wirft hierzulande aber bereits seine Schatten voraus. Schließlich ist Salzburg die Bühne für dieses besondere Duell. Deshalb schaute der europäische Fußballverband in der vergangenen Woche von Montag bis Freitag wieder offiziell vorbei.

Großes Rahmenprogramm wartet
Dabei wurden einmal mehr Parteien verschiedener Fachbereiche zusammengebracht: vom FC Red Bull Salzburg über den Tourismusverband bis zur Stadt Salzburg. Schließlich ist der Super Cup mehr als nur ein Spiel. Viel Rahmenprogramm wartet. Im vergangenen Jahr gab es rund um die Partie zwischen Paris Saint-Germain und Tottenham im italienischen Udine etwa ein Fan-Festival auf einem großen Platz in der Innenstadt. Ähnliches dürfte mitten in der Festspielzeit auch in Salzburg über die Bühne gehen. 

Die Red Bull Arena wird im Sommer 2026 Schauplatz des UEFA Super Cups.
Großer Aufwand
UEFA Super Cup wird für Salzburg zur Mammutaufgabe
04.12.2025

Der Fußballklub selbst unterstützt, wo es nur geht, führte die Delegation zum Beispiel durch die heimische Arena, spielt aber auch im Hinblick auf die Eröffnungszeremonie eine wichtige Rolle. Das Ziel aller Beteiligten ist klar und ambitioniert: Man möchte die beste Edition des Super Cups aller Zeiten veranstalten.  

Salzburg

