Ligue 1

PSG feiert Kantersieg gegen Olympique Marseille

Fußball International
08.02.2026 23:03
Ousmane Dembele
Ousmane Dembele(Bild: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Paris Saint-Germain hat Olympique Marseille in „Le Classique“ klar in die Schranken gewiesen und in der Ligue 1 wieder Platz eins zurückerobert.

0 Kommentare

Ousmane Dembele brachte den Meister beim 5:0-Heimsieg im Prinzenpark mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (12., 37.) auf Siegeskurs. Ein Eigentor von Facundo Medina (64.) sowie ein Treffer von Khvicha Kvaratskhelia (66.) sorgten für deutliche Verhältnisse, Lee Kang-In (74.) setzte den Schlusspunkt.

Lesen Sie auch:
Samson Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt.
60 Minuten im Einsatz
Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Spitze
07.02.2026

PSG übernahm die Spitzenposition damit wieder von Lens. Die Nordfranzosen mit Samson Baidoo waren mit ihrem 16. Saisonsieg am Freitagabend an den Hauptstädtern vorbeigezogen. Nun liegt wieder Paris mit zwei Zählern Vorsprung ganz vorne.

