PSG feiert Kantersieg gegen Olympique Marseille

LIVE: Seattle Seahawks gegen New England Patriots
Super-Bowl-Ticker
Paris Saint-Germain hat Olympique Marseille in „Le Classique“ klar in die Schranken gewiesen und in der Ligue 1 wieder Platz eins zurückerobert.
Ousmane Dembele brachte den Meister beim 5:0-Heimsieg im Prinzenpark mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (12., 37.) auf Siegeskurs. Ein Eigentor von Facundo Medina (64.) sowie ein Treffer von Khvicha Kvaratskhelia (66.) sorgten für deutliche Verhältnisse, Lee Kang-In (74.) setzte den Schlusspunkt.
PSG übernahm die Spitzenposition damit wieder von Lens. Die Nordfranzosen mit Samson Baidoo waren mit ihrem 16. Saisonsieg am Freitagabend an den Hauptstädtern vorbeigezogen. Nun liegt wieder Paris mit zwei Zählern Vorsprung ganz vorne.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.