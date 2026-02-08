Anna Gasser und Hanna Karrer im Big-Air-Finale

Karrer startete forsch mit einem „10er“ (79,50), konnte aber den zweiten Versuch mit ebenso hohem Schwierigkeitsgrad nicht landen. Die Entscheidung über den Aufstieg musste im dritten Durchgang fallen. Die Steirerin bewies Nervenstärke, setzte ihren Backside Double 1080 mit Grab sicher in den Schnee (77,75) und durfte jubeln. „Ich freue mich voll auf morgen“, sagte Karrer. Vor ihrer Familie zu fahren sei „sehr speziell. Es sind alle da, voll am Jubeln.“ Für das Finale habe sie noch einen Trick auf Lager, den sie gerne versuchen würde. „Schauen wir mal, wie es morgen ist, ob ich mich gut fühle.“