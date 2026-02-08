Weißmann im Talk

ORF-General: „Pariasek einer unserer Besten“

Sport-Mix
08.02.2026 21:21
Roland Weißmann im sportkrone.at-Video-Talk! Der ORF-General spricht im Austria House in Cortina über den Verlauf der Olympischen Spiele, die Quoten im ORF, etwaige Wahlkampftourneen, die Fußball-WM im Sommer – und über Rainer Pariasek, der am Ende des Videos dann mit Weißmann parliert, auch über eine mögliche Gehaltserhöhung (die von Interviewer Michael Fally ins Spiel gebracht wird).

