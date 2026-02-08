Silber-Bussi und völlige Party-Ekstase im Ö-Haus

Es war der völlige Party-Wahnsinn! Als Olympia-Silbermedaillengewinner Jonas Müller am späten Sonntagabend im Austria House aufkreuzte, brachen alle Dämme. Zum Silber-Bussi von seiner Freundin gab‘s einen spektakulären Empfang, ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer, unzählige Gratulationen – und ein schnelles Interview mit sportkrone.at (siehe Video oben).