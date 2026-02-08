Norwegische Botschafterin tritt zurück

Die bekannte norwegische Diplomatin Mona Juul ist wegen ihrer Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein von ihrem Botschafterposten in Jordanien und im Irak zurückgetreten. Norwegischen Medienberichten zufolge sind die beiden Kinder des Paars in Epsteins Testament als Erben einer Summe von insgesamt zehn Millionen Dollar (rund 8,5 Millionen Euro) eingesetzt.