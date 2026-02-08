Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

La Liga

FC Valencia gegen Real Madrid ab 21 Uhr LIVE

La Liga
08.02.2026 05:00
Reals Kylian Mbappe
Reals Kylian Mbappe(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

23. Spieltag in La Liga: Der FC Valencia trifft auf Real Madrid. Um 21 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Gute Unterhaltung!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
132.560 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
113.994 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
104.890 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Mehr La Liga
Deutsche Bundesliga
1. FC Köln gegen RB Leipzig ab 15.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Bayern gegen Ilzers Hoffenheim ab 17.30 Uhr LIVE
Deutsche Bundesliga
Mönchengladbach holt Remis gegen Leverkusen
Deutsche Bundesliga
Borussia Dortmund gewinnt spät gegen Wolfsburg
Elfer versenkt, aber …
Wirbel um Querfeld: „Darüber müssen wir reden!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf