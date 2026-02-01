„Tut verdammt weh“ – Rettenegger knapp geschlagen

Weltcupspitzenreiter Johannes Lamparter landete im letzten Rennen vor den Olympischen Spielen hinter dem deutschen Triple-Titelverteidiger Vinzenz Geiger und Einar Luraas Oftebro auf Rang fünf.

Der nach dem Springen klar führende Rettenegger verteidigte seine Spitzenposition in der Loipe vor einer fünfköpfigen Verfolgergruppe lange mit Erfolg. In der Schlussrunde machte sich Oftebro aber mit hohem Tempo alleine auf Jagd nach dem Salzburger, den er im letzten Anstieg ein- und überholte. Im Ziel lag der Norweger 3,7 Sekunden vorne.