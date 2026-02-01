Van der Poel neuer Cyclocross-Rekordweltmeister!

LIVE: Können ÖSV-Adler weiter nach vorne springen?
Der Niederländer Mathieu van der Poel hat seine Vormachtstellung im Cyclocross mit seinem achten WM-Titel untermauert!
Der im Straßenradsport hoch dekorierte Topfavorit gewann am Sonntag vor Heimpublikum in Hulst 35 Sekunden vor seinem Landsmann Tibor del Grosso wieder Gold. Bronze holte der Belgier Thibau Nys (+46 Sek.).
Der 31-jährige Van der Poel ist vor dem Belgier Erik de Vlaeminck nun auch Rekordweltmeister. Österreich war im Männer-Eliterennen nicht vertreten.
Beim von Lucinda Brand angeführten Dreifachsieg der Niederländerinnen am Samstag hatte die Niederösterreicherin Nadja Heigl Rang 24 belegt.
