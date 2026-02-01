Vorteilswelt
Nach achtem Titel

Van der Poel neuer Cyclocross-Rekordweltmeister!

Sport-Mix
01.02.2026 16:57
Mathieu van der Poel
Mathieu van der Poel(Bild: AFP/TOBIAS KLEUVER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Niederländer Mathieu van der Poel hat seine Vormachtstellung im Cyclocross mit seinem achten WM-Titel untermauert!

0 Kommentare

Der im Straßenradsport hoch dekorierte Topfavorit gewann am Sonntag vor Heimpublikum in Hulst 35 Sekunden vor seinem Landsmann Tibor del Grosso wieder Gold. Bronze holte der Belgier Thibau Nys (+46 Sek.).

Der 31-jährige Van der Poel ist vor dem Belgier Erik de Vlaeminck nun auch Rekordweltmeister. Österreich war im Männer-Eliterennen nicht vertreten.

Beim von Lucinda Brand angeführten Dreifachsieg der Niederländerinnen am Samstag hatte die Niederösterreicherin Nadja Heigl Rang 24 belegt.

