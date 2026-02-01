Hiemer/Verbnjak vor Olympia im Mixed Weltcup-4.

Papst fordert Waffenruhe zu Olympischen Spielen!
„Ein starkes Zeichen“
Die Skibergsteiger Johanna Hiemer und Paul Verbnjak haben in der einzigen Weltcup-Mixed-Staffel vor den Olympischen Spielen das Podium als Vierte knapp verpasst!
Auf einen Podestplatz fehlten ihnen am Sonntag in Boí Taüll (ESP) 4,5 Sekunden.
Der Sieg ging an die französischen Topfavoriten Emily Harrop/Thibault Anselmet, vor dem ÖSV-Duo lagen auch noch Paare aus Spanien und der Schweiz. Im Sprint am Samstag war Hiemer Fünfte geworden.
Die Olympia-Premiere der Sportart geht mit dem Sprint am 19. und der gemischten Staffel am 21. Februar in Bormio in Szene.
