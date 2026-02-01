Vorteilswelt
Skibergsteigen

Hiemer/Verbnjak vor Olympia im Mixed Weltcup-4.

Wintersport
01.02.2026 15:37
Paul Verbnjak
Paul Verbnjak(Bild: Red Bull Content Pool/ Stefan Voitl)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Skibergsteiger Johanna Hiemer und Paul Verbnjak haben in der einzigen Weltcup-Mixed-Staffel vor den Olympischen Spielen das Podium als Vierte knapp verpasst!

0 Kommentare

Auf einen Podestplatz fehlten ihnen am Sonntag in Boí Taüll (ESP) 4,5 Sekunden.

Der Sieg ging an die französischen Topfavoriten Emily Harrop/Thibault Anselmet, vor dem ÖSV-Duo lagen auch noch Paare aus Spanien und der Schweiz. Im Sprint am Samstag war Hiemer Fünfte geworden.

Lesen Sie auch:
Skibergsteigerin Johanna Hiemer träumt bei den Olympischen Spielen von einer Medaille.
Krone Plus Logo
Sechs Kaffee pro Tag
So kommt Mama Hiemer bei Olympia hoch hinaus
31.01.2026

Die Olympia-Premiere der Sportart geht mit dem Sprint am 19. und der gemischten Staffel am 21. Februar in Bormio in Szene.

