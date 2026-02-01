Mehrere Gewaltvorwürfe
Der verlorene Sohn des norwegischen Königshauses
Ab 3. Februar 2026 wird in Oslo ein Prozess eröffnet, der die norwegische Öffentlichkeit bewegt wie kaum ein anderer: Marius Borg Høiby (29), der älteste Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Stiefsohn von Kronprinz Haakon (52), steht wegen 38 Delikten vor Gericht.
Marius Borg Høiby war mal ein kleiner, strohblonder Sonnenschein. Schüchtern, herzig und ungewöhnlich. Stand er doch exemplarisch für das unkonventionelle Leben des zukünftigen norwegischen Königs. Der hatte sich nämlich einst in eine wilde Bürgerliche verliebt, die – ups! – bereits das Kind eines anderen unter ihrem Herzen trug.
