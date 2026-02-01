Der verlorene Sohn des norwegischen Königshauses

Marius Borg Høiby war mal ein kleiner, strohblonder Sonnenschein. Schüchtern, herzig und ungewöhnlich. Stand er doch exemplarisch für das unkonventionelle Leben des zukünftigen norwegischen Königs. Der hatte sich nämlich einst in eine wilde Bürgerliche verliebt, die – ups! – bereits das Kind eines anderen unter ihrem Herzen trug.