Schwarz: Keine Rückkehr auf die Unglücks-Abfahrt

Doch im Gegensatz zu ersten Plänen bleibt ein Wiedersehen mit der Abfahrtspiste in Bormio aus! Der 30-Jährige, der zuletzt in Bad Kleinkirchheim an seiner Olympia-Form feilte, verzichtet auch auf die geplanten Trainings. Stattdessen trainiert er ab heute in Saalbach, reist erst am 7. Februar nach Italien.