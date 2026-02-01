Vorteilswelt
Mit Kräften haushalten

Schwarz: Keine Rückkehr auf die Unglücks-Abfahrt

Ski Alpin
01.02.2026 17:20
Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Marco Schwarz wird auf die geplanten Trainings in Bormio verzichten, wo er einst gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hatte.

0 Kommentare

Dezember 2023, Bormio: Marco Schwarz kommt bei seiner Rennpremiere auf der berüchtigten „Stelvio“ schwer zu Sturz, wird mit dem Helikopter abgeflogen und muss seine Gesamtweltcup-Träume im Schnee begraben. „Ich habe das“, sagte der Kärntner zuletzt, „gut abgehakt, bin offen für die Rückkehr.“

Doch im Gegensatz zu ersten Plänen bleibt ein Wiedersehen mit der Abfahrtspiste in Bormio aus! Der 30-Jährige, der zuletzt in Bad Kleinkirchheim an seiner Olympia-Form feilte, verzichtet auch auf die geplanten Trainings. Stattdessen trainiert er ab heute in Saalbach, reist erst am 7. Februar nach Italien.

Der Tenor: Mit den Kräften haushalten! Schließlich wartet auf den Allrounder anschließend ein intensives Programm: Sein erster Start unter den fünf Ringen wird die Team-Kombi am 9. Februar sein, danach zählt „Blacky“ in Super-G und Riesentorlauf zu den Top-Favoriten, ehe zum Abschluss der Slalom steigt.

Viel Schneefall
Womit sich Österreichs Abfahrtsquartett für Bormio von alleine aufstellt: Raphael Haaser, der wie Vincent Kriechmayr übermorgen anreist, wird der vierte Starter sein. Schon morgen checken die Crans-Montana-Fahrer Stefan Babinsky, Daniel Hemetsberger sowie Ersatzmann Lukas Feurstein im Hotel Derby ein, erstes Training ist am Mittwoch. Sorgen bereitet das Wetter: Für die erste Olympia-Woche inklusive der Abfahrt am Samstag ist viel Schneefall prophezeit.

