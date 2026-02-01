Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grammy-Wochenende!

Klum mit Mega-Dekolleté, Osbourne zeigt Stärke

Society International
01.02.2026 15:45
Heidi Klum zog wieder einmal alle Blick auf sich.
Heidi Klum zog wieder einmal alle Blick auf sich.(Bild: EPA/CHRIS TORRES)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Noch bevor in Los Angeles in der Nacht auf Montag die Grammy Awards verliehen wueden, hatte die Promi-Meute längst aufgedreht. Bei der exklusiven Vorabendgala „Salute To Industry Icons“ im Beverly Hilton feierten Stars und Branchen-Größen schon mal vor – allen voran Heidi Klum.

0 Kommentare

Das deutsche Supermodel zog in einer knallroten Robe mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz alle Blicke auf sich. Das Kleid von Maria Lucia Hohan ließ wenig Raum für Fantasie und machte klar: Heidi war bereit für die heißeste Musiknacht des Jahres. Die Gala zählte traditionell zu den wichtigsten Society-Events der Grammy-Woche und lockte jedes Jahr die ganz großen Namen nach Beverly Hills.

Heidi Klum im aufreizenden Kleid von Maria Lucia Hohan
Heidi Klum im aufreizenden Kleid von Maria Lucia Hohan(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Sharon lächelt wieder
Für einen besonders bewegenden Moment sorgte Sharon Osbourne. Sechs Monate nach dem Tod ihres Mannes Ozzy Osbourne zeigte sich die 73-Jährige erstmals wieder gut gelaunt auf dem roten Teppich – gestützt von Sohn Jack und Tochter Kelly. Gemeinsam posierte die Familie bei der legendären Pre-Grammy-Gala von Clive Davis.

Sharon Osbourne mit ihren Kindern Jack und Kelly – alle trugen gedeckte Töne im Zeichen des ...
Sharon Osbourne mit ihren Kindern Jack und Kelly – alle trugen gedeckte Töne im Zeichen des Todes von Familienvater Ozzy vor sechs Monaten.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Sharon trug ein elegantes, figurbetontes schwarzes Kleid mit Paisley-Muster, kombinierte dazu Diamant-Ohrringe und eine schwarze Clutch. Ihre roten Haare trug sie klassisch im glatten Bob. Trotz des schweren Verlusts wirkte sie gefasst und lächelte tapfer in die Kameras. Sohn Jack legte schützend den Arm um seine Mutter, während Kelly in einem schwarzen, langärmligen Kleid mit Goldketten glänzte.

Auch Sängerin Tyla war schon in Party-Laune und zeigte viel Haut.
Auch Sängerin Tyla war schon in Party-Laune und zeigte viel Haut.(Bild: AFP/AMY SUSSMAN)

Lamar geht als Favorit in die 68. Grammy Verleihung
Als Favorit bei den wichtigsten Musikpreisen der Welt geht US-Rapper Kendrick Lamar mit neun Nominierungen ins Rennen – darunter auch in den Hauptkategorien Album, Aufnahme und Song des Jahres. Der 38-Jährige hat bereits 22 Grammys in der Tasche. Die begehrten Goldenen Grammophone werden in rund 90 Kategorien vergeben.

Zu den Topanwärtern zählen neben Lamar auch Lady Gaga mit sieben sowie Latin-Star Bad Bunny, Popsängerin Sabrina Carpenter und R&B-Künstler Leon Thomas mit jeweils sechs Gewinnchancen.

Lesen Sie auch:
Kendrick Lamar bei der Halbzeit-Show der Super Bowl im Februar
Wie viele kennen Sie?
Diese Stars sind für die meisten Grammys nominiert
07.11.2025

Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträgerinnen und Preisträger. Nicht nominiert ist dieses Mal die „Königin der Grammys„, die US-Sängerin Beyoncé. Mit 35 Trophäen auf der Habenseite muss sie sich aber trotzdem keine Sorgen machen, vom Thron gestoßen zu werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
232.766 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
120.975 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Nordisch
Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover
113.364 mal gelesen
Juliane Seyfarth zeigte sich auch schon auf Instagram sehr freizügig
Mehr Society International
Grammy-Wochenende!
Klum mit Mega-Dekolleté, Osbourne zeigt Stärke
Furchtbarer Verlust
Snoop Doggs Enkelin Codi mit 10 Monaten verstorben
Nach Dschungel-Aus
Umut: „Ich bin schon verletzt und enttäuscht“
Dschungelcamp Tag 9:
Tränen, kein Klopapier und für Umut war Schluss
Große Anerkennung
Fendrich „zieht Hut“ vor neuer Springsteen-Hymne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf