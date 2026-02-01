Klum mit Mega-Dekolleté, Osbourne zeigt Stärke

Das deutsche Supermodel zog in einer knallroten Robe mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz alle Blicke auf sich. Das Kleid von Maria Lucia Hohan ließ wenig Raum für Fantasie und machte klar: Heidi war bereit für die heißeste Musiknacht des Jahres. Die Gala zählte traditionell zu den wichtigsten Society-Events der Grammy-Woche und lockte jedes Jahr die ganz großen Namen nach Beverly Hills.