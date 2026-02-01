Vorteilswelt
Abtreibungsrecht: Ein „Zerstörer des Friedens“?

Forum
01.02.2026 16:48
Papst Leo XIV kritisiert Abtreibungen aufs Schärfste.
Papst Leo XIV kritisiert Abtreibungen aufs Schärfste.(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Beim Thema Abtreibung scheiden sich die Geister. Für die einen steht der Schutz des ungeborenen Lebens im Vordergrund, für die anderen das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Wie steht die „Krone“-Communtiy zu dieser Thematik? Teilen Sie Ihre Argumente in den Kommentaren!

Papst Leo XIV. geht in seiner Kritik gegenüber Abtreibungen sogar so weit, dass er sie als die „größten Zerstörer des Friedens“ bezeichnet. Um etwas Großes bewirken zu können, müsse man sich um die Kleinsten kümmern.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) verurteilt diese Aussage und meint, Frieden könne nur dann vollständig sein, wenn Menschen- und Frauenrechte unantastbar sind. Hierzu zähle das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper.

Wie stehen Sie zu diesem Thema? Können Sie der päpstlichen Aussage etwas abgewinnen? Wie sollten Ihrer Meinung nach Abtreibungen reglementiert sein? Sind Sie der Meinung, dass Frauen bei uns zu leichtfertig vom Abtreibungsrecht Gebrauch machen, oder ist dies im Normalfall ohnehin ein wohlüberlegter letzter Ausweg? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!

