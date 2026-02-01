Vater gestorben: Schicksalsschlag kurz vor Olympia

„Sein letzter Wunsch war, ...“

Die Worte des Olympiasiegers gehen unter die Haut: „Die Lücke, die er hinterlässt, lässt sich nicht in Worte fassen. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich Skispringen gehe und an den Olympischen Spielen teilnehme. Und das werde ich“, versprach Forfang. Abschließend schrieb er: „Danke für alles, mein lieber Papa. Ruhe in Frieden.“