Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mein Held“

Vater gestorben: Schicksalsschlag kurz vor Olympia

Ski Nordisch
01.02.2026 17:11
Johann Andre Forfang
Johann Andre Forfang(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele muss der norwegische Skispringer Johann Andre Forfang einen tiefen privaten Verlust verkraften. Der 30-Jährige trauert um seinen Vater.

0 Kommentare

Forfang, der am Samstag beim Weltcup-Springen in Willingen Rang 20 belegte, teilte die traurige Nachricht am Sonntag via Instagram. „Letzte Nacht ist Papa nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs, der etwas über ein Jahr dauerte, friedlich eingeschlafen“, schrieb der Norweger zu mehreren gemeinsamen Fotos und Videos mit seinem Vater Hugo.

„Sein letzter Wunsch war, ...“
Die Worte des Olympiasiegers gehen unter die Haut: „Die Lücke, die er hinterlässt, lässt sich nicht in Worte fassen. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich Skispringen gehe und an den Olympischen Spielen teilnehme. Und das werde ich“, versprach Forfang. Abschließend schrieb er: „Danke für alles, mein lieber Papa. Ruhe in Frieden.“

Forfang hatte 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Gold im Teambewerb sowie Silber von der Normalschanze gewonnen und zählt seit Jahren zu den Fixgrößen im norwegischen Skisprung-Team.

Hinter dem Skandinavier liegt ohnehin ein emotional herausforderndes Jahr. Bei der Heim-WM in Trondheim geriet er in einen Manipulationsskandal und wurde unter anderem mit einer dreimonatigen Sperre belegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
233.200 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
121.697 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Nordisch
Deutsche Skispringerin nackt am Playboy-Cover
119.887 mal gelesen
Juliane Seyfarth zeigte sich auch schon auf Instagram sehr freizügig
Mehr Ski Nordisch
Willingen-Skispringen
LIVE: Können ÖSV-Adler weiter nach vorne springen?
„Mein Held“
Vater gestorben: Schicksalsschlag kurz vor Olympia
Damen-Skispringen
Kvandal gewinnt Olympia-Generalprobe in Willingen!
Bester ÖSV-Adler 5.
Domen Prevc dominiert auch Springen in Willingen
Nordische Kombination
Lamparter in Seefeld knapp hinter Geiger Zweiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf