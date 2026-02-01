Papst fordert Waffenruhe zu Olympischen Spielen!

„Diese großen Sportveranstaltungen sind ein starkes Zeichen der Brüderlichkeit und erneuern die Hoffnung auf eine friedliche Welt. Dies ist auch der Sinn des olympischen Waffenstillstands. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, diese Gelegenheit nutzen, um konkrete Gesten der Entspannung und des Dialogs zu setzen“, sagte der Papst vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.