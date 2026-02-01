Papst fordert Waffenruhe zu Olympischen Spielen!

Papst Leo XIV. hat beim Angelus-Gebet am Sonntag zu einer Waffenruhe anlässlich der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina aufgerufen, die am 6. Februar beginnen!
Der Papst richtete an alle Athletinnen und Athleten seine besten Wünsche und äußerte die Hoffnung, dass es in der Zeit der Olympischen Winterspiele zu einer Waffenruhe kommt.
„Diese großen Sportveranstaltungen sind ein starkes Zeichen der Brüderlichkeit und erneuern die Hoffnung auf eine friedliche Welt. Dies ist auch der Sinn des olympischen Waffenstillstands. Ich hoffe, dass diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, diese Gelegenheit nutzen, um konkrete Gesten der Entspannung und des Dialogs zu setzen“, sagte der Papst vor den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen.
Papst betet für Unwetteropfer in Süditalien
Der Papst drückte seine Sorge wegen der zunehmenden Spannungen zwischen Kuba und den USA aus. „Ich schließe mich der Botschaft der kubanischen Bischöfe an und fordere die Verantwortlichen auf, einen aufrichtigen Dialog zu fördern, um Gewalt zu vermeiden und jegliche Handlung zu unterlassen, die das Leid des kubanischen Volkes vergrößern könnte“, so der Pontifex.
Der Papst drückte auch den Opfern eines großen Bergwerksunglücks im Norden von Kivu in der Demokratischen Republik Kongo seine Nähe aus und betete auch für die Opfer schwerer Unwetter in Portugal, Süditalien und Mosambik.
