Opfer fühlt sich „ohnmächtig“: Strafanzeige kommt

Eine Frau Anfang 30 verlor Anfang August 2025 ohne medizinische Notwendigkeit ihre Gebärmutter, beide Eileiter und einen Eierstock. Ein Eingriff am Kepler Uniklinikum in Linz, der nicht rückgängig gemacht werden kann. Nun stehen die Verantwortlichen erneut massiv in der Kritik. Während ihr Rechtsanwalt ab November um einen runden Tisch mit den verantwortlichen Medizinern kämpfte – und sogar eine schriftliche Absage der Rechtsabteilung kassierte, ging die Gesundheitsholding an die Öffentlichkeit. Ohne Zustimmung der Betroffenen.