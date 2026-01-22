Warum Europa Trump nicht den Mittelfinger zeigt

Seit Donald Trump vor einem Jahr wieder ins Weiße Haus eingezogen ist, verfolgt er eine Strategie, die auf Drohen, Erpressen und das Erzwingen von Zugeständnissen setzt. Im Streit über Zölle und Verteidigungsausgaben hat er Deutschland und anderen Verbündeten bereits teure Konzessionen abgerungen. Auch beim Thema Grönland scheint er seinen Zielen näherzukommen, selbst wenn sich sein Wunsch nach einem Kauf der gesamten Insel nicht erfüllen sollte.