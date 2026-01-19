Trump fühlt sich „Frieden nicht mehr verpflichtet“

Journalist veröffentlichte den Brief

Ein Journalist des Senders PBS, Nick Schifrin, veröffentlichte den Inhalt des Briefes auf X: „Ich kann nun darüber nachdenken, was gut und richtig für die Vereinigten Staaten von Amerika ist. Dänemark kann dieses Land nicht vor Russland oder China schützen, und warum haben diese überhaupt ein ‚Eigentumsrecht‘?“ Trump meint, es gebe keinerlei schriftliche Dokumente, es sei nur so, dass vor Hunderten von Jahren ein dänisches Boot dort gelandet ist.