Grönland und Österreich

Bei seiner Rede in Davos hat Trump sinngemäß erklärt, man könne nur den Hoheitsanspruch auf ein Territorium erheben, das man auch verteidigen kann. Dänemark hätte Grönland schon im Zweiten Weltkrieg nicht verteidigen können und die USA hätten es besetzt, damit es nicht in die Hände der Deutschen fällt. Nach dem Krieg blieb die Insel bei Dänemark.