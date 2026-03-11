Psychisch instabiler Täter handelte mit Vorsatz

Wieder tödliches Feuer in der Schweiz

Erst in der Silvesternacht hatte es in der Schweiz ein schweres Unglück gegeben. Bei einer Silvesterparty war in einer Bar im Skiort Crans-Montana ein Feuer ausgebrochen. 41 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. „Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH (Schweiz, Anm.) bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind“, schrieb der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X.