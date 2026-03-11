Wer ist der Maulwurf im Fahrerlager der Formel 1?

Die Frage blieb unbeantwortet und so tappt der McLaren-Fahrer genau wie seine Kollegen weiterhin im Dunkeln. Fest steht jedenfalls: So richtig anfreunden können sich die wenigsten Piloten mit der neuen Motoren-Generation. „Ich finde, derzeit geht es für uns gar nicht darum, schnell zu fahren. Wir machen viele Dinge, die gegen die Natur des Racers gehen oder gehen das, was ein Rennwagen eigentlich ausmachen sollte“, hofft Albon geschlossen mit seinen Konkurrenten bei der FIA Gehör zu finden.