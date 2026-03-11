Das Mattle-Modell für Hilfe nach Naturkatastrophen

Mattle: „Krisen besser verhindern“

„Wenn nach einem Naturereignis die Sirenen verstummen, beginnt für viele Betroffenen erst die finanzielle Katastrophe. Ich habe angekündigt, mich im Rahmen des Tiroler LH-Vorsitzes für einen nachhaltigen Schutz vor Hochwasser, Murenereignissen und anderen Unwetterkatastrophen einzusetzen. Nun lege ich ein Modell vor, um die Menschen und deren Eigentum vor den finanziellen Folgen von Naturgefahren zu schützen. Mit einer Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand, privaten Versicherungsanbietern und den Versicherten selbst können wir vorsorgen. Während wir die Bevölkerung vor Naturgefahren versichern, können mehr Mittel in den Hochwasser- und Naturgefahrenschutz investiert werden, um Krisen und Katastrophen besser zu verhindern“, weiß der Landeschef.