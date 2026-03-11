Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Versicherung geplant

Das Mattle-Modell für Hilfe nach Naturkatastrophen

Innenpolitik
11.03.2026 22:30
„Bergauf für Österreich“ ist Mattles Motto.
„Bergauf für Österreich“ ist Mattles Motto.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle möchte in seiner Funktion als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz eine bundesweite Naturkatastrophenversicherung einführen. Dafür hat der ÖVP-Landeschef auch bereits ein Konzept entwickelt – und die statistische Notwendigkeit erhoben. 

0 Kommentare

Als Bürgermeister und Landeshauptmann einer Alpenregion ist Anton Mattle krisenerprobt – auch bzw. erst recht, was Naturkatastrophen betrifft. Und als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz ist er eben deshalb jetzt auch dahinter, bei diesem Thema Verbesserungen aus Tirol für ganz Österreich zu erwirken – und entwickelte ein Konzept für eine bundesweite Naturkatastrophenversicherung.

Das „Mattle-Modell“ sieht vor, dass die gesetzlich verpflichtende Feuerversicherung um eine Naturkatastrophendeckung ergänzt wird. Diese Deckung soll automatisch für alle gelten, die versichert sind. Der Staat und private Versicherer teilen sich Risiko, Finanzierung und Schadensregulierung, um geringe, leistbare Prämien zu ermöglichen und Schutz zu gewährleisten. Die Versicherer zahlen Prämien in einen Pool ein und bekommen im Schadensfall einen Anteil daraus ersetzt. Der Bund solle als Rückversicherer für den Pool auftreten.

Zitat Icon

Mit kleinen Beträgen von vielen entsteht großer Schutz für alle – denn Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Anton Mattle

Mattle: „Krisen besser verhindern“
„Wenn nach einem Naturereignis die Sirenen verstummen, beginnt für viele Betroffenen erst die finanzielle Katastrophe. Ich habe angekündigt, mich im Rahmen des Tiroler LH-Vorsitzes für einen nachhaltigen Schutz vor Hochwasser, Murenereignissen und anderen Unwetterkatastrophen einzusetzen. Nun lege ich ein Modell vor, um die Menschen und deren Eigentum vor den finanziellen Folgen von Naturgefahren zu schützen. Mit einer Partnerschaft zwischen der öffentlichen Hand, privaten Versicherungsanbietern und den Versicherten selbst können wir vorsorgen.  Während wir die Bevölkerung vor Naturgefahren versichern, können mehr Mittel in den Hochwasser- und Naturgefahrenschutz investiert werden, um Krisen und Katastrophen besser zu verhindern“, weiß der Landeschef.

Zum Thema

Naturkatastrophen nehmen an Häufigkeit und Intensität zu. Als Folge des Klimawandels stieg in Österreich die Anzahl potenzieller Unwettertage und der Tage mit Starkniederschlägen stark an. In den vergangenen 60 Jahren verringerte sich die Anzahl der Tage mit schwachen und moderaten Niederschlägen, während die Anzahl der Tage sehr starken und extremen Niederschläge zunahm. In den vergangenen 25 Jahren gab es vier große Hochwasserereignisse mit gravierenden Schäden in Österreich: 2002, 2005, 2013 und zuletzt im September 2024, als das Niederösterreich enorm betroffen war. Tirol hatte von 2019 bis 2023 Schäden in der Höhe von insgesamt 315 Mio. Euro. Schäden am Vermögen Privater werden teilweise durch Beihilfen der Länder gedeckt. Oftmals stoßen staatliche Beihilfen aber an ihre Grenzen. 

Der Bedarf nach einer solchen Regelung scheint auch statistisch erwiesen zu sein. Laut Versicherungen ist Österreich weltweit gemessen am Bruttoinlandsprodukt finanziell am viertstärksten betroffen von Naturkatastrophen. Laut der Europäischen Kommission weist Österreich die größte Versicherungsschutz-Lücke aller EU-Mitgliedstaaten in diesem Bereich auf. In Ländern wie der Schweiz, Frankreich oder Belgien gibt es verpflichtende Versicherungen gegen Hochwasser. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
11.03.2026 22:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
319.024 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
182.035 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
129.167 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1809 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1408 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1253 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Innenpolitik
„Kette funktioniert“
Rückholhilfe: Meinl-Reisinger weist Kritik zurück
„Es fehlt die Linie!“
Sozialhilfe-Reform verkommt zur Stotterpartie
Versicherung geplant
Das Mattle-Modell für Hilfe nach Naturkatastrophen
Tag 12 im Nahost-Krieg
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
Nach „General-Skandal“
Erste Reformpläne: Wie neuer ORF aussehen könnte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf