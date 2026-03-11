Dritter Sieg! Aich/Dob löst Ticket fürs Halbfinale

LIVE: Tor! Chelsea gleicht wieder gegen PSG aus
Champions League
Der SK Aich/Dob hat sich als erstes Team das Ticket für das Halbfinale in der Austrian Volley League der Männer gesichert.
Der Grunddurchgangssieger setzte sich am Mittwoch in Bleiburg gegen die Wörther-See-Löwen Klagenfurt mit 3:0 (19,17,27) durch und entschied damit die „best of five“-Viertelfinalserie mit dem dritten Matchsieg vorzeitig für sich. Halbfinalgegner ist Sokol V/Post SV Wien oder UVC Ried. Die Innviertler liegen trotz eines 1:3 am Mittwoch noch mit 2:1 voran.
Auf 2:1 stellte Union Waldviertel mit einem 3:1-Erfolg in Zwettl gegen Cupsieger UVC Graz. Die vierten Partien folgen schon am Samstag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.