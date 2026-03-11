Dritter Sieg! Aich/Dob löst Ticket fürs Halbfinale

Der Grunddurchgangssieger setzte sich am Mittwoch in Bleiburg gegen die Wörther-See-Löwen Klagenfurt mit 3:0 (19,17,27) durch und entschied damit die „best of five“-Viertelfinalserie mit dem dritten Matchsieg vorzeitig für sich. Halbfinalgegner ist Sokol V/Post SV Wien oder UVC Ried. Die Innviertler liegen trotz eines 1:3 am Mittwoch noch mit 2:1 voran.