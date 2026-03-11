Schöpfer der „Bullen von Fuschl“ ist verstorben

Größte Skulptur ihrer Art in Europa

Einer breiten Öffentlichkeit wurde Pirkner durch seine monumentalen Bullen vor dem Hauptsitz von Red Bull in Salzburg bekannt. Der Künstler war mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz befreundet. Sechs Jahre arbeitete Pirkner an der Bronzeplastik aus 14 überlebensgroßen Stieren. Das Kunstwerk gilt nach Angaben des Auftraggebers als größte Bronzeplastik in Europa.