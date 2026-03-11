Vorteilswelt
Trauer um Jos Pirkner

Schöpfer der „Bullen von Fuschl“ ist verstorben

Tirol
11.03.2026 21:05
Jos Pirkner bei der Eröffnung des Red-Bull-Hauptsitzes in Fuschl am See.
Jos Pirkner bei der Eröffnung des Red-Bull-Hauptsitzes in Fuschl am See.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Seine monumentale Skulpturengruppe vor dem Hauptsitz von Red Bull in Fuschl am See in Salzburg kennen viele. Doch der Osttiroler Bildhauer Jos Pirkner war auch über die Grenzen Österreichs hinaus ein gefragter Künstler. Nun ist er im Alter von 98 Jahren verstorben. 

0 Kommentare

Wie der ORF Tirol zuerst meldete, ist der Osttiroler Künstler Jos Pirkner  im Alter von 98 Jahren verstorben. Pirkner stammte aus Sillian und galt als einer der bedeutendsten österreichischen Bildhauer der Gegenwart. Mit Skulpturen aus Silber, Bronze oder Glas gelang ihm der internationale Durchbruch. Seine Arbeiten wurden in Europa und den USA gezeigt.

Größte Skulptur ihrer Art in Europa
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Pirkner durch seine monumentalen Bullen vor dem Hauptsitz von Red Bull in Salzburg bekannt. Der Künstler war mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz befreundet. Sechs Jahre arbeitete Pirkner an der Bronzeplastik aus 14 überlebensgroßen Stieren. Das Kunstwerk gilt nach Angaben des Auftraggebers als größte Bronzeplastik in Europa. 

Nach seiner Ausbildung in Klagenfurt, Graz und Salzburg zog es Pirkner in die Niederlande, wo er mehr als 25 Jahre arbeitete und lebte. Dort wurde er auch international bekannt. Ende der 1970er-Jahre kehrte der Künstler nach Osttirol zurück. Seitdem lebte und arbeitete er in Tristach.

Tirol
11.03.2026 21:05
