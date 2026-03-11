Schöpfer der „Bullen von Fuschl“ ist verstorben

Seine monumentale Skulpturengruppe vor dem Hauptsitz von Red Bull in Fuschl am See in Salzburg kennen viele. Doch der Osttiroler Bildhauer Jos Pirkner war auch über die Grenzen Österreichs hinaus ein gefragter Künstler. Nun ist er im Alter von 98 Jahren verstorben.
Wie der ORF Tirol zuerst meldete, ist der Osttiroler Künstler Jos Pirkner im Alter von 98 Jahren verstorben. Pirkner stammte aus Sillian und galt als einer der bedeutendsten österreichischen Bildhauer der Gegenwart. Mit Skulpturen aus Silber, Bronze oder Glas gelang ihm der internationale Durchbruch. Seine Arbeiten wurden in Europa und den USA gezeigt.
Größte Skulptur ihrer Art in Europa
Einer breiten Öffentlichkeit wurde Pirkner durch seine monumentalen Bullen vor dem Hauptsitz von Red Bull in Salzburg bekannt. Der Künstler war mit Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz befreundet. Sechs Jahre arbeitete Pirkner an der Bronzeplastik aus 14 überlebensgroßen Stieren. Das Kunstwerk gilt nach Angaben des Auftraggebers als größte Bronzeplastik in Europa.
Nach seiner Ausbildung in Klagenfurt, Graz und Salzburg zog es Pirkner in die Niederlande, wo er mehr als 25 Jahre arbeitete und lebte. Dort wurde er auch international bekannt. Ende der 1970er-Jahre kehrte der Künstler nach Osttirol zurück. Seitdem lebte und arbeitete er in Tristach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.