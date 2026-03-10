Kiew gegen Budapest

ANDERERSEITS ist das Problem vielschichtiger: Ungarn bezieht bekanntlich nach wie vor Gas aus Russland, die Ukraine hat offensichtlich Freude mit der Zerstörung der dazu dienlichen Druschba-Pipeline. Schuld seien die Russen, heißt es aus Kiew. Wobei es sich wohl ähnlich verhalten dürfte wie bei der von ukrainischen Saboteuren gesprengten Ostsee-Pipeline. Und wenn Orbán nun einen nahezu 100-Millionen-Geldtransport von Österreich in die Ukraine beschlagnahmen ließ, will er damit wohl auf die dunklen Geldflüsse im Umfeld des kriegführenden Landes verweisen.