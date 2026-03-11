Trump füllt Putins Kriegskassa

Im Kreml registriert man infolge der energiepolitischen Turbulenzen einen „signifikanten Nachfrageschub“. Indien und China kaufen jetzt die Märkte leer – zu jedem Preis. So ist der Ölpreis auf dem Weltmarkt von 73 auf über 100 Dollar pro Fass gestiegen. Der Preis für Flüssiggas hat sich fast verdoppelt.