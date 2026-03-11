Den ORF aus den Krallen der Politik befreien!

Tatsächlich wich die Politik danach ein wenig aus dem ORF zurück. Um sich bei nächster Gelegenheit wieder am Küniglberg breitzumachen. Der längst fast Heiligenstatus genießende SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky schickte in den 70er-Jahren sogar einen Juristen aus dem Justizministerium an die ORF-Spitze – unabhängig war dieser bloß von Sachkenntnis über Medienführung. Als die SPÖ Anfang der 2000er-Jahre die Kanzlerschaft verlor, setzte die ÖVP eine ihr nahestehende Generalintendantin ein, der sie gleich noch einen besonders scharfen schwarzen Ober-Aufpasser dazupackte, damit ja nichts schiefgehen kann.