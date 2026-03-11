Für Medaille muss Trauma abgeschüttelt werden

Zufrieden mit zweiter Europacup-Saison

In den Kampf um die Medaillen geht die SSM-Schülerin sehr entspannt. „Ich will einfach nur fahren. Ich habe in dieser Saison alles erreicht, was ich wollte. Ich werde nicht traurig sein, wenn es nichts mit einer Medaille wird.“ Denn nach der EM-Silbermedaille und ihrem darauffolgenden Europacup-Premierensieg in St. Moritz unterstrich sie ihr Talent – auch wenn sie in der zweithöchsten Kategorie gesamt nur Elftplatzierte wurde. „Die Saison ist gut gelaufen“, betont die 18-Jährige, die sich nach der Fahrt auf ihrer ungeliebten Bahn in Altenberg auf Erholung freut.