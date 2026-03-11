Konferenz mit Real gegen ManCity, LIVE ab 21 Uhr

Der Katalane kennt den Gegner. Im letzten Aufeinandertreffen gewannen die „Citizens“ in der Ligaphase im Dezember in Madrid 2:1. In der K.o.-Phase der Champions League ist es schon die vierte Saison in Folge, in der Real gegen City um den Aufstieg spielt. In torreichen Partien setzte sich dabei dreimal der Rekordsieger durch – so auch im vergangenen Jahr, als es bereits im Play-off zum Duell kam. Damals saß noch Carlo Ancelotti auf der Real-Bank. Nach Xabi Alonso blüht nun auch Arbeloa eine nur kurze Amtszeit.