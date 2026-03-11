Konferenz mit Real gegen ManCity, LIVE ab 21 Uhr

Am Mittwochabend kommt es im Achtelfinale der Champions League zu drei spannenden Duellen. Real Madrid empfängt Manchester City, Überraschungsteam Bodö/Glimt tritt gegen Sporting Lissabon an und Titelverteidiger Paris Saint-Germain empfängt Chelsea. Wir berichten live – siehe Konferenzticker unten.
Hier der Konferenz-Liveticker:
Nach zuletzt schwachen Vorstellungen in der Liga und internen Querelen steht Alvaro Arbeloa bei Real nach nur zwei Monaten schwer unter Druck. Mit Pep Guardiola kommt im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League ein alter Bekannter ins Estadio Bernabeu. Manchester City gastiert am Mittwochabend (21.00 Uhr) in Madrid – zum schon fünften Mal in der Königsklasse in den vergangenen vier Jahren. Der angeschlagene David Alaba fehlt bei Real aller Voraussicht nach weiter.
Im hohen Norden ist Bodö/Glimt auf die nächste Überraschung aus. Nachdem Inter Mailand sang- und klanglos an den Norwegern scheiterte, muss nun Sporting Lissabon nördlich des Polarkreises auf Kunstrasen bestehen. In einer Neuauflage des Finales der Klub-WM bekommt es Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit Klub-Weltmeister Chelsea zu tun. Das Hinspiel steigt im Pariser Prinzenpark. PSG sinnt nach dem 0:3 in East Rutherford vor acht Monaten auf Revanche. Englands Spitzenreiter Arsenal ist bei Bayer Leverkusen im Einsatz.
Arbeloas Probleme: Verletzte und Unstimmigkeiten
Erleichtert freute sich Arbeloa nach dem jüngsten Erfolg über einen „Kampf bis zum Ende“. Es sei „hoffentlich wirklich ein Wendepunkt, dass ab jetzt alles besser läuft“, sagte der Nachfolger von Xabi Alonso. Real hatte zuvor das Mittelklasseteam Celta Vigo dank eines späten Tores gerade noch 2:1 besiegt. Die zwei Partien davor hatten die stolzen Madrilenen verloren – und die Tabellenführung damit an Barcelona abgegeben.
Es läuft nicht für Arbeloa. Neben einer sportlichen Flaute plagen den ehemaligen Welt- und Europameister auch interne Unstimmigkeiten und medienwirksame Eklats. Der Rassismus-Skandal um Vinicius Junior schlug hohe Wellen, mit Kylian Mbappe verabschiedete sich ein weiterer Stürmerstar nach Paris. Der Franzose wollte seine Knieprobleme lieber in der Heimat behandeln lassen. Gegen Manchester City wird Mbappe wie der ebenfalls verletzte Jude Bellingham weiter fehlen.
Aus der spanischen Presse wurde schon verlautbart, dass Arbeloa der Rückhalt der Spieler fehlen würde. Seit Jänner ist der 43-Jährige nun im Amt. Gerade die Champions League war für Real in der Vergangenheit aber eine willkommene Bühne. 15 Mal hat der Rekordsieger die Trophäe gewonnen, Alaba war zweimal dabei. Nun zwickt beim Wiener die Wade. Er stand wie Mbappe auch im Abschlusstraining nicht am Rasen. Insgesamt plagt sich Real mit vielen Verletzungen durch die Wochen.
City will im Titelrennen „einfach da sein“
Bei City dürfte der Superstar auf dem Platz stehen. Nachdem Erling Haaland beim FA-Cup-Erfolg in Newcastle wegen Knöchelproblemen nicht dabei war, wird der Norweger in Madrid von Beginn an erwartet. Gänzlich souverän präsentiert sich auch City nicht, Langzeitcoach Guardiola (seit 2016) kann mit seinem Team heuer aber noch immer drei Titel holen. „Man muss im entscheidenden Moment der Saison einfach da sein“, betonte Guardiola.
Der Katalane kennt den Gegner. Im letzten Aufeinandertreffen gewannen die „Citizens“ in der Ligaphase im Dezember in Madrid 2:1. In der K.o.-Phase der Champions League ist es schon die vierte Saison in Folge, in der Real gegen City um den Aufstieg spielt. In torreichen Partien setzte sich dabei dreimal der Rekordsieger durch – so auch im vergangenen Jahr, als es bereits im Play-off zum Duell kam. Damals saß noch Carlo Ancelotti auf der Real-Bank. Nach Xabi Alonso blüht nun auch Arbeloa eine nur kurze Amtszeit.
