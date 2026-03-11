U17-Vizeweltmeister von Salzburg fällt aus

Besonders bitter für den 18-Jährigen, denn in diesem Frühjahr machte er sich auf, Stammspieler in der 2. Liga bei Liefering zu werden. Beim Pflichtspielauftakt durfte der Kärntner – wie auch in mehreren Testspielen in der Vorbereitung – von Anfang an spielen. Weil auch die Bullen sein Talent erkannten, hat er am Dienstag ein Arbeitspapier bis 2028 unterschrieben. In der kommenden Zeit wird er allerdings öfter allein als mit der Mannschaft trainieren . . .