U17-Vizeweltmeister von Salzburg fällt aus

Bittere Nachrichten für einen U17-Vizeweltmeister von Katar. Der Kapitän des ÖFB-Teams, der erst am Dienstag einen Vertrag bei Bundesliga-Vizemeister Salzburg unterschrieben hat, fällt verletzungsbedingt vorerst aus . . .
Beim Abschlusstraining vor der Zweitliga-Partie gegen Schwarz-Weiß Bregenz hat sich Liefering-Spieler Jakob Pokorny eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der Innenverteidiger fehlte deshalb im Spiel gegen die Vorarlberger, im Nachtrag gegen Sturm II sowie auch am Freitag im Salzburger Stadtderby gegen Austria Salzburg.
Besonders bitter für den 18-Jährigen, denn in diesem Frühjahr machte er sich auf, Stammspieler in der 2. Liga bei Liefering zu werden. Beim Pflichtspielauftakt durfte der Kärntner – wie auch in mehreren Testspielen in der Vorbereitung – von Anfang an spielen. Weil auch die Bullen sein Talent erkannten, hat er am Dienstag ein Arbeitspapier bis 2028 unterschrieben. In der kommenden Zeit wird er allerdings öfter allein als mit der Mannschaft trainieren . . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.