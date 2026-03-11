Vorteilswelt
Verletzung erlitten

U17-Vizeweltmeister von Salzburg fällt aus

Salzburg
11.03.2026 21:36
Johannes Moser (li.) und Jakob Pokorny.
Johannes Moser (li.) und Jakob Pokorny.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Bittere Nachrichten für einen U17-Vizeweltmeister von Katar. Der Kapitän des ÖFB-Teams, der erst am Dienstag einen Vertrag bei Bundesliga-Vizemeister Salzburg unterschrieben hat, fällt verletzungsbedingt vorerst aus . . . 

0 Kommentare

Beim Abschlusstraining vor der Zweitliga-Partie gegen Schwarz-Weiß Bregenz hat sich Liefering-Spieler Jakob Pokorny eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Der Innenverteidiger fehlte deshalb im Spiel gegen die Vorarlberger, im Nachtrag gegen Sturm II sowie auch am Freitag im Salzburger Stadtderby gegen Austria Salzburg.

Besonders bitter für den 18-Jährigen, denn in diesem Frühjahr machte er sich auf, Stammspieler in der 2. Liga bei Liefering zu werden. Beim Pflichtspielauftakt durfte der Kärntner – wie auch in mehreren Testspielen in der Vorbereitung – von Anfang an spielen. Weil auch die Bullen sein Talent erkannten, hat er am Dienstag ein Arbeitspapier bis 2028 unterschrieben. In der kommenden Zeit wird er allerdings öfter allein als mit der Mannschaft trainieren . . . 

Salzburg
11.03.2026 21:36
Salzburg

