Mysteriöser Unfall: Mann lag bewusstlos auf Piste

Was ist da passiert? Ein mysteriöser Skiunfall auf dem Kaunertaler Gletscher beschäftigt derzeit die Tiroler Polizei. Ein etwa 70 Jahre alter Mann lag Mittwochnachmittag bewusstlos auf einer Piste. Wer der Schwerverletzte ist, das ist vorerst unklar.
Mittwoch kurz vor 14 Uhr stieß ein junger Wintersportler (21) auf der wenig gefahrenen Piste mit der Nummer 15 auf den bewusstlosen Mann. Er lag etwas unterhalb des sogenannten Fernerlifts, die Skiausrüstung des Bewusstlosen lag über die Piste verstreut.
Schwerverletzter war nicht ansprechbar
Der 21-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang. Ein Notarztteam rückte mit einem Rettungshubschrauber an und barg den Schwerverletzten, der immer noch nicht ansprechbar war. Der etwa 70 Jahre alte Mann wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Er konnte bisher noch nicht befragt werden. Seine Identität ist vorerst nicht bekannt.
Die Polize sucht Personen, die Hinweise zu dem Unfall oder zur Identität des Opfers geben können. Der Unbekannte trug einen schwarzen Helm, eine blaue Jacke, eine schwarze Skihose und ein Halstuch mit der Aufschrift „Kaunertaler Gletscher“. Hinweise sind an die Polizei Ischgl erbeten unter: 059133-7142.
