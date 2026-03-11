Mysteriöser Unfall: Mann lag bewusstlos auf Piste

Schwerverletzter war nicht ansprechbar

Der 21-Jährige setzte sofort die Rettungskette in Gang. Ein Notarztteam rückte mit einem Rettungshubschrauber an und barg den Schwerverletzten, der immer noch nicht ansprechbar war. Der etwa 70 Jahre alte Mann wurde in die Klinik Innsbruck geflogen. Er konnte bisher noch nicht befragt werden. Seine Identität ist vorerst nicht bekannt.